Мотоциклистка врезалась в легковушку и другой мотоцикл в Плюсском районе, есть погибший

21 Сент. 10:24 2018-09-21T10:24:13+03:00

В Плюсском районе 20 сентября в дорожно-транспортном происшествии погиб человек, ещё двое пострадали. Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщина выбрала слишком высокую скорость и не справилась с управлением

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В Плюсском районе 20 сентября в дорожно-транспортном происшествии погиб человек, ещё двое пострадали. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, случилось это днём на 183 километре дороги Санкт-Петербург – Невель.

Женщина 1982 года рождения вместе ехала на мотоцикле «Ямаха». На перекрёстке она врезалась в машину, которая в тот момент ждала зелёный свет. По инерции мотоцикл, которым управляла женщина, врезался в «Хонду», другой мотоцикл. Им управлял 38-летний мужчина.

Водитель «Хонды» умер до приезда скорой помощи, в больницу увезли виновницу аварии и пассажира второго мотоцикла, 42-летнего мужчину.

КСТАТИ

В Себежском районе в больницу попал мужчину, который не справился с управлением своей машиной на дороге Себеж-Дедино-Красный Поселок.