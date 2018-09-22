В Пскове сельхозярмарку посетили тысячи горожан

22 Сент. 17:22 2018-09-22T17:22:57+03:00

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22 сентября в Пскове состоялась районная сельскохозяйственная ярмарка. В центре города был выстроен палаточный городок. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на Октябрьском проспекте шла бойкая торговля, на Октябрьской площади проходила концертная программа.

На ярмарку съехались производители и переработчики сельхозпродукции со всего региона. На прилавках – рыба, мясо, сыры, ягоды, фрукты, овощи. Здесь же луковичные цветы, саженцы, а также игрушки ручной работы, корзины, посуда.

Традиционно на этой ярмарке вручают награды лучшим хозяйствам, чествуют жителей Псковского района. Между тем для псковичей она становится большим семейным праздником. Здесь можно закупить картофель и другие овощи на зиму, а также прикупить сладости для детей, перекусить в уличных кафе под открытым небом.

Несмотря на то, что в субботу в Пскове идет дождь, гостями ярмарки стали тысячи горожан.