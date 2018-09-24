2018-09-24T10:52:38+03:00
Происшествия

В Опочецком районе наказали мужчину, присвоившего себе 65 кустов «маковой соломки»

Нарушитель получил год исправительных работ
Раиса Семёнова
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В Опочецком районе мужчина нарвал мак для производства наркотика и теперь отправится на исправительные работы.В Опочецком районе мужчина нарвал мак для производства наркотика и теперь отправится на исправительные работы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Опочецком районе суд привлёк к ответственности местного жителя, который сорвал и забрал не менее 65 растений мака для наркотика «маковая соломка». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, нарушитель получил год исправительных работ. В течение этого времени государство каждый месяц будет забирать 5% заработной платы мужчины.

– Суд обвинил местного жителя за незаконное приобретение значительного размера наркотика, часть 1 статье 228 Уголовного Кодекса, – сообщили в ведомстве.

О классификации размера нелегального вещества прописано в постановлении правительства Российской Федерации № 1002, от 1 октября 2012 года.

В ведомстве добавили также, нарушитель увидел и собрал эти кусты «маковой соломки», около 3,5 килограммов, в июне 2018 года на одном из приусадебных участков Силовики напоминают, что растения мака содержит запрещённое наркотическое вещество – морфин.

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