В Псковской области пенсионеры бесплатно увидят почти все экспозиции Псковского музея-заповедника

24 Сент. 16:41 2018-09-24T16:41:12+03:00

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Перед Днём пожилого человека, 30 сентября пенсионеры смогут бесплатно посетить практически все городские и региональные объекты Псковского музея-заповедника. Для этого гражданам нужно лишь иметь при себе пенсионное удостоверение. Как рассказали «Комсомольской правде – Пскове» в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в преддверии праздника учреждение организует День открытых дверей для всех пожилых людей.

– За всё время работы зданий музея, а это с 11.00 до 18.00, пенсионеры могут посмотреть почти любую экспозицию учреждения. Исключения могут быть, но это частный случай. Например, в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря можно попасть только в хорошую погоду. Возможно, не удастся полностью насладиться фондохранилищем, – сообщили в учреждении.

Кроме того, в музее отметили, что в 12.00 и 14.00 пенсионеры посетят бесплатные экскурсии по Поганкиным палатам и картинной галерее (дом № 7 на улице Некрасова).