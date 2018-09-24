2018-09-24T19:19:39+03:00
Звезды

С 9 по 14 октября псковичи посетят фестиваль «Дни культуры Израиля в Пскове»

Гостей мероприятия ждут две выставки и кинопоказы
Алексей Назаров
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В Пскове пройдут выставки в рамках «Дней культуры Израиля в Пскове». Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области.В Пскове пройдут выставки в рамках «Дней культуры Израиля в Пскове». Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области.
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С 9 по 14 октября в честь юбилея, 70-летия образования Государства Израиля, в Пскове пройдёт фестиваль «Дни культуры Израиля в Пскове». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, те, кто не пропустят мероприятие, увидят две выставки исторических фотографий и документов из архивов. Первая – «Не по долгу службы, а по зову сердца», вторая – «Еврейские беженцы из арабских стран». Обе – откроются 9 октября в 18.00 в галерее «ЦЕХ», где будут до 21 октября с 16.00 до 19.00.

– Экспонаты подготовило Министерство иностранных дел Израиля, а также мемориальный комплекс «Яд Вашем» (Иерусалим), – сообщили в учреждении.

Первкая выставка рассказет о дипломатах, получивших звание «Праповедник народов мира», вторая - о быте еврейских общин на Ближнем Востоке, Аравийском полуострове, в Северной Африке, в регионе Персидского залива.

Кроме выставок, 9 – 11 и 13 – 14 октября в медиахолле дирекции собравшиеся увидят несколько кинопоказов.

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