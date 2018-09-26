В Пскове городские власти пытаются спасти Банно-прачечный комбинат

СЕГОДНЯ 17:53 2018-09-26T19:01:17+03:00

У "Банно-прачечного комбината" Пскова есть четыре варианта, как выйти из кризиса. Фото: Дмитрий Марков.

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Псковская городская дума предложила четыре способа, как спасти Банно-прачечный комбинат. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эти решения озвучил депутат Псковской городской думы Сергей Колосов.

Первый выход – закрыть прачечную. Второй – перенести её в бани, что на улице Конной. Третий – вложить около 32 миллионов рублей: сделать ремонт, подключить энергоресурсы, на пять миллионов рублей закупить оборудование. Предполагается, что в таком случае вложения окупятся примерно через 30 лет. Четвёртый выход – починить и сдать в аренду пустующие территории в бане на улице Конной, что даст более миллиона рублей выручки.

– Комбинат находится в затруднительном положении, из которого не так просто найти выход, – сообщили в ведомстве, – Сейчас 600 квадратных метров бань не используется, а прачечная износилась на все 100%.

СПРАВКА-КП

Администрация Пскова отмечает, что Банно-прачечный комбинат за 2017 год показал убыток в два миллиона рублей. В основном он исходит от прачечной: за 2017 год убыток предприятия составил миллион рублей, за восемь месяцев 2018 года цифра перевалила за два миллиона рублей.