В Пскове из-за интернет-объявления женщина лишилась 8 тысяч рублей

27 Сент. 16:44 2018-09-27T16:44:50+03:00

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В Пскове неизвестный обманом получил от местной жительницы восемь тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина откликнулась на интернет-объявление злоумышленника, где он, якобы, продаёт диван и холодильник. Пострадавшая связалась с мошенником и перевела на его банковскую карту аванс за вещи.

– Ничего из того, что было указано в объявлении, женщина так и не получила. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве напомнили жителям Псковской области о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой таких мошенников. Во-первых, прежде чем решиться на покупку в интернете, проверьте репутацию сайта. Во-вторых, проверяйте адресную строку интернет-ресурса, поскольку злоумышленники могут промышлять со своих, похожих сайтов. В-третьих, отдавайте предпочтение сайтам, где товары доставляет курьер, ведь тогда вы передадите деньги в чужие руки только в случае, если покупка доставлена. В-четвёртых, пытайтесь игнорировать объявления, где цены на товар заметно занижены.