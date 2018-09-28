2018-09-28T18:37:18+03:00
Общество

В Псковской области у молодежи появится свой журнал

Авторы хотят сделать его площадкой для общения «молодежного сообщества» на понятном ему языке
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Псковской области появится журнал для молодёжи.В Псковской области появится журнал для молодёжи.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новый журнал появится в Псковской области. Авторы решили назвать его «Форум». Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» главный редактор новоиспеченного СМИ Александр Андреев, издание будет выходить в печатном виде, появится у него и свой сайт, активная жизнь будет начата и в социальных сетях.

- Ни одно СМИ региона не дает возможности молодежи проявить себя по-настоящему, - убежден Александр. - Нынешний формат подачи материала в СМИ молодежи не интересен.

А потому он и его команда готовы создать некий продукт, который, по словам ребят, «будет задавать тренд».

- Мы хотим, чтобы у молодежи была своя площадка для высказывания мнения и самореализации, - сказал редактор.

В планах у ребят поездки по районам области и проведение необычных фотосессий. А в перспективе они намерены проводить мастер-классы и семинары для молодежи, проживающей в глубинке.

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