В Гдовском районе из-за небезопасного использования печи сгорели два дома и баня
В деревне Ямм Полновской волости Гдовского района сгорели два жилых дома, а также баня. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, сам пожар произошёл из-за того, что в одном из зданий небезопасно использовали печь. Сотрудникам МЧС удалось спасти два жилых дома, а также четыре надворных постройки.
– Тушили все помещения пять человек из пожарной части № 11, приехали на двух автоцистернах, – сообщил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. – Воду подвозили из пожарного водоёма.
В ведомстве отметили также, что все здания загорелись утром 30 сентября.
КСТАТИ
Помимо этого, утром 1 октября сотрудники пожарно-спасательной части № 19 тушили жилое помещение на улице Молодёжной в Новосокольниках. Не удалось спасти только крышу, которая выгорела по всей площади.