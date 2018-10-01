2018-10-01T10:42:50+03:00
Происшествия

В Гдовском районе из-за небезопасного использования печи сгорели два дома и баня

Кроме того, в Новосокольниках у здания выгорела крыша
Алексей Назаров
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Неаккуратное использование печи может привести к пожару, так и произошло в Гдовском районе.Неаккуратное использование печи может привести к пожару, так и произошло в Гдовском районе.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В деревне Ямм Полновской волости Гдовского района сгорели два жилых дома, а также баня. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, сам пожар произошёл из-за того, что в одном из зданий небезопасно использовали печь. Сотрудникам МЧС удалось спасти два жилых дома, а также четыре надворных постройки.

– Тушили все помещения пять человек из пожарной части № 11, приехали на двух автоцистернах, – сообщил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. – Воду подвозили из пожарного водоёма.

В ведомстве отметили также, что все здания загорелись утром 30 сентября.

КСТАТИ

Помимо этого, утром 1 октября сотрудники пожарно-спасательной части № 19 тушили жилое помещение на улице Молодёжной в Новосокольниках. Не удалось спасти только крышу, которая выгорела по всей площади.

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