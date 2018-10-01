2018-10-01T16:39:03+03:00
Общество

Энергопредприятию Псковской области «Псковэнерго» исполнилось 54 года

Сейчас компания даёт ресурсы почти 650 тысячам потребителей
Алексей Назаров
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Еще год "Псковэнерго" остался до юбилея, сейчас организация празднует 54-ый день рождения. Фото: пресс-служба "Псковэнерго".Еще год "Псковэнерго" остался до юбилея, сейчас организация празднует 54-ый день рождения. Фото: пресс-служба "Псковэнерго".
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Единому энергопредприятию Псковской области «Псковэнегро» 1 октября исполнилось 54 года. «Псковэнерго» включает 4 отделения электросетей: Северные, Западные, Восточные и Южные. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе «Псковэнерго», сейчас этот филиал «МРСК Северно-Запад» обеспечивает электроэнергией примерно 650 тысяч потребителей, около 55,3 тысяч квадратных метров Псковской области. Сотрудники компании обслуживают больше 45 тысяч километров линий электропередач и 170 подстанций.

Когда 1 октября 1964 года организация, снабжающая регион, только появилась, – она называлась «Ленэнерго» и состояла из 20 районных электросетей. В то время предприятие питало ресурсами примерно 9300 населённых пунктов. Услугами организации пользовались 184 колхоза, а также 161 совхоз. Тогда компания имела около семи тысяч километров линий электропередач. В 1986 году те сети, которые обслуживали Псковскую область, стали самостоятельным предприятием «Псковэнерго».

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