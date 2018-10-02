Губернатор посоветовал псковским властям не вводить горожан в заблуждение накануне Ганзы

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-02T09:50:26+03:00

Михаил Ведерников посоветовал властям Пскова не обманывать ожидания горожан в организации и проведении Ганзейских дней Нового времени в июне 2019 года. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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Псков готовится к проведению Ганзейских дней Нового времени. Вот только ход этой подготовки не радует псковского губернатора. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 1 октября, губернатор Михаил Ведерников собрал специальное совещание. И сразу заявил, обращаясь к градоначальникам Ивану Цецерскому и Александру Братчикову:

- Еще раз обращаю внимание, что никакие это не «Олимпийские игры». Вы ездили в Росток, посмотрели, как там проходит это событие. Достаточно скромно, - сказал Михаил Ведерников. - И пестовать сейчас завышенные ожидания в жителях города было бы неправильно.

Он потребовал сориентироваться на инфраструктуре, на реконструкции стадиона «Машиностроитель», зданий в центре города, в том числе, областной библиотеки.

- Необходимо распределить всю работу по подготовке и проведению фестиваля по отдельным направлениям - культурное, транспортное, экономическое. И определить ответственных за каждый блок, - заявил Михаил Ведерников.