2018-10-04T14:40:01+03:00
Происшествия

В Себежском районе ищут убийц состоятельного хуторянина

Труп мужчины с огнестрельными ранами нашли на берегу озера
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Псковской области ищут убийц состоятельного мужчины, проживавшего на хуторе в Себежском районе.В Псковской области ищут убийц состоятельного мужчины, проживавшего на хуторе в Себежском районе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Себежском районе ищут причастных к убийству местного жителя. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, тело мужчины с огнестрельными ранами нашли накануне не берегу озера. Неизвестные стреляли в грудь.

Следы преступников и улики против них ищут следователи Опочецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области вместе с местными полицейскими.

Известно, что погибший – человек обеспеченный. Хутор его стоит в живописных местах, на удалении от каких-либо населенных пунктов. Мужчина был крутого нрава, а потому тех, кто желал ему зла, немало.

Какие-либо детали о том, что произошло на хуторе и как погиб человек, следователи сейчас не разглашают. Поясняют только, что отрабатывается несколько версий, но в интересах следствия подробности озвучены пока не будут.

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