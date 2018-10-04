В Себежском районе ищут убийц состоятельного хуторянина

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-04T14:40:01+03:00

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В Себежском районе ищут причастных к убийству местного жителя. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, тело мужчины с огнестрельными ранами нашли накануне не берегу озера. Неизвестные стреляли в грудь.

Следы преступников и улики против них ищут следователи Опочецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области вместе с местными полицейскими.

Известно, что погибший – человек обеспеченный. Хутор его стоит в живописных местах, на удалении от каких-либо населенных пунктов. Мужчина был крутого нрава, а потому тех, кто желал ему зла, немало.

Какие-либо детали о том, что произошло на хуторе и как погиб человек, следователи сейчас не разглашают. Поясняют только, что отрабатывается несколько версий, но в интересах следствия подробности озвучены пока не будут.