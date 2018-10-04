Жители деревни Поречье Великолукского района просят вернуть им аптеку

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-04T15:37:47+03:00

В одной из деревень закрыли аптеку, теперь местным жителям надо ездить за 30 километров от дома, чтобы купить лекарства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В деревне Поречье Великолукского района закрыли аптеку. Произошло это 1 октября. «Сначала аптеку перевели из здания, в котором она находилась не один десяток лет, в помещение магазина в виде аптечного пункта, - написала на сайте губернатора Псковской области Анастасия Рыбакова. - А теперь и ему «приказали долго жить».

Ближайшая аптека находится в 30 километрах от Поречья, в Великих Луках. Добраться туда можно на личной машине или на автобусе. Билет обойдется в 200 рублей, отмечает Анастасия Рыбакова. И эти деньги надо потратить, чтобы купить не только жизненно важные лекарства, но и перекись водорода, активированный уголь.

«Интересно послушать мнение тех, кто принимал данное решение! Наверняка сидят в своих городских квартирах, где практически на каждом углу аптека, и не задумываются о тех, кто остался без жизненно важных лекарств», - отметила женщина, выражая мнение и своих соседей.

В госкомитете здравоохранения и фармации Псковской области отметили, что «вопрос функционирования аптеки находится в ведении администрации Великолукского района.