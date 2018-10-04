2018-10-04T15:37:47+03:00
Общество

Жители деревни Поречье Великолукского района просят вернуть им аптеку

Местному населению теперь негде купить даже активированный уголь и перекись водорода
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В одной из деревень закрыли аптеку, теперь местным жителям надо ездить за 30 километров от дома, чтобы купить лекарства.В одной из деревень закрыли аптеку, теперь местным жителям надо ездить за 30 километров от дома, чтобы купить лекарства.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В деревне Поречье Великолукского района закрыли аптеку. Произошло это 1 октября. «Сначала аптеку перевели из здания, в котором она находилась не один десяток лет, в помещение магазина в виде аптечного пункта, - написала на сайте губернатора Псковской области Анастасия Рыбакова. - А теперь и ему «приказали долго жить».

Ближайшая аптека находится в 30 километрах от Поречья, в Великих Луках. Добраться туда можно на личной машине или на автобусе. Билет обойдется в 200 рублей, отмечает Анастасия Рыбакова. И эти деньги надо потратить, чтобы купить не только жизненно важные лекарства, но и перекись водорода, активированный уголь.

«Интересно послушать мнение тех, кто принимал данное решение! Наверняка сидят в своих городских квартирах, где практически на каждом углу аптека, и не задумываются о тех, кто остался без жизненно важных лекарств», - отметила женщина, выражая мнение и своих соседей.

В госкомитете здравоохранения и фармации Псковской области отметили, что «вопрос функционирования аптеки находится в ведении администрации Великолукского района.

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