2018-10-04T16:01:02+03:00
Общество

Псковские предприниматели выйдут на октябрьский месячник по благоустройству Пскова

К санитарной уборке города присоединятся коллективы предприятий и жильцы многоквартирных домов
Анастасия БЕВЗА
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Псковичей приглашают присоединиться к месячнику по уборке города.Псковичей приглашают присоединиться к месячнику по уборке города.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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До 30 октября в Пскове пройдет месячник по благоустройству и уборке города. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, УГХ администрации города снабдит граждан необходимым инвентарем и мешками для мусора.

В связи с решением городской Думы, в ежегодной уборке должны участвовать владельцы торговых и пищевых предприятий, а также организаций бытового обслуживания. В период месячника жители города очистят центральные улицы города от устаревших объявлений, афиш и плакатов. Работники организаций вымоют витрины и вывески магазинов и кафе. Произведут покраску или ремонт объектов, если это необходимо. Жители многоквартирных домов очистят территорию, прилегающую к дому.

ВАЖНО

Администрация города просит руководителей организаций сообщить о сроках проведения уборки в отдел потребительского рынка и услуг городской администрации.

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