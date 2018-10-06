2018-10-06T11:47:45+03:00
Политика

Пограничники сняли с поезда «Москва – Рига» иностранца с поддельным паспортом гражданина Великобритании

Мужчине грозит 2 года лишения свободы
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковские пограничники задержали иностранца с поддельным паспортом.Псковские пограничники задержали иностранца с поддельным паспортом.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В поезде «Москва – Рига» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при досмотре документов на российско-латвийской границе был задержан один из пассажиров. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, мужчина ехал в Европу по поддельному паспорту.

Внимание на себя он обратил тем, что слишком молодо выглядел, а судя по документам ему несколько дней назад исполнилось 40 лет. При детальном изучении представленного паспорта поданного Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии выяснилось, что несколько страниц в нем заменены, и подделка выполнена на обычном струйном принтере.

Едва мужчина осознал происходящее, сделал заявление – он гражданин Сенегала. Но и в это пограничники не поверили.

Проверка показала – в поезд сел 32-летний гражданин республики Ганы. Мужчина ехал в страны Евросоюза.

За попытку незаконного пересечения границы его задержали, путешественнику грозит до 2 лет лишения свободы.

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