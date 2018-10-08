В Новоржеве в ДТП погиб водитель иномарки

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-08T13:03:48+03:00

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В Новоржеве у дома № 43 по улице Германа столкнулись иностранный и отечественный легковые автомобили. В этом дорожно-транспортном происшествии погиб на месте водитель иномарки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, погибшим оказался 54-летний местный житель.

– Второй водитель, 55-летний мужчина, никаких серьёзных травм не получил, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что такое дорожно-транспортное происшествие случилось утром 7 октября. В этот день примерно в то же время в деревне Неелово Псковского района на восьмом километре трассы Псков – Изборск одна легковушка, выворачивающая на главную дорогу, столкнулась с другой. Тот автомобиль, в который врезались, отлетел на встречную полосу, прямо в отечественный внедорожник. В этой аварии получили серьёзные травмы два водителя, 29-летний мужчина и 64-летняя женщина. Пострадавших сотрудники скорой помощи отвезли в больницу.