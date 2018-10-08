Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами изучает Псковскую область

8 Окт. 22:08 2018-10-08T22:08:25+03:00

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С 1 января 2019 года в Псковской области существенно изменится механизм утилизации отходов. И коснется это всех без исключения, где бы не жил человек – в региональной столице или небольшом поселке. На этом настаивают представители Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, запланированы встречи с главами районов и волостей, руководителями управляющих компаний. Их задача – проанализировать, какой мусор поступает на полигоны, сколько жителей охвачены централизованным вывозом мусора, какие виды отходов попадают на полигон. Первые из встреч прошли в Пскове 8 октября. Приглашены на них были в основном представители северных районов области.

Как пояснил представитель Регоператора, каждому потребителю предстоит заключить договор на оказание услуг. Тарифы в ближайшее время утвердят. Задача – с 1 января 2019 года все отходы перед вывозом на полигон сортировать. Для этого будут построены перегрузочные площадки. А в будущем могут появиться и предприятия вторичной переработки.