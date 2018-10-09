В Острове задержали воришку, пытавшегося украсть литр водки

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-09T12:57:06+03:00

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В Острове стражам правопорядка передали мелкого воришку. Злоумышленник, 40-летний местный житель, хотел стащить из торгового зала продуктового магазина литровую бутылку водки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Росгвардии по Псковской области, эта торговая точка давно располагается на улице 1 Мая.

Работающие в магазине продавцы заметили подозрительного гражданина и решили не рисковать, а сразу же нажать на кнопку «тревоги» и вызвать экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии по региону.

– Несколько сотрудников экипажа группы задержания вневедомственной охраны среагировали немедленно. Они быстро приехали на место и сразу же задержали мужчину, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что сейчас сотрудники полиции проводят со злоумышленником ряд необходимых процессуальных мероприятий. После этого стражи порядка привлекут воришку к полагающейся ответственности.