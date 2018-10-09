2018-10-09T15:08:00+03:00
Происшествия

В Великих Луках мошенники пытались развести пенсионерку на 80 тыс. рублей

Бабушке надавили на больное, сказав, что ее внук сбил пешехода
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Пожилая великолучанка могла стать жертвой мошенников, но ее деньги сохранила жена внука.Пожилая великолучанка могла стать жертвой мошенников, но ее деньги сохранила жена внука.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Великих Луках пенсионерка едва не стала жертвой мошенников. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мошенники пытались выманить у женщины деньги, сказав, что ее внук совершил ДТП и сбил пешехода.

Мошенники позвонили женщине на домашний телефон, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Для того, чтобы «замять» дело внуку требуется 80 тысяч рублей. У бабушки такой суммы не оказалось, но она предложила им отдать все, что у нее есть. А это, не много, ни мало, 64 тысячи рублей.

Мошенник и пенсионерка договорились, что к ней домой подъедет курьер и она должна передать ему деньги. На счастье, в гостях у бабушки была жена ее внука, которая вовремя отреагировала. Девушка выбежала за уже уходившим «курьером» и выхватила у него деньги.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело и выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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