2018-10-10T11:11:35+03:00
Общество

Великолукский завод не прошел антикоррупционную проверку прокуратуры

Руководитель отдела кадров предприятия заплатит штраф на сумму 20 тысяч рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Великолукскому предприятию придется заплатить штраф за нарушение антикоррупционного законодательства.Великолукскому предприятию придется заплатить штраф за нарушение антикоррупционного законодательства.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Великих Лук проводила проверку предприятий на исполнение закона «О противодействии коррупции». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, «Силовые машины - завод Реостат» проверку не прошел, а на руководителя отдела возбуждено административное дело.

Начальник отдела кадров принял на работу бывшего сотрудника органов внутренних дел. Согласно 4 части 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», предприятие должно было уведомить УМВД России по региону о последнем месте работы бывшего служащего. Увы, кадровик этого не сделал в определенное законом время. Что привело его к административному правонарушению.

- Дело возбуждено по ст.19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего, - сообщили в ведомстве.

Руководитель отдела теперь привлечен к ответственности. Он заплатит штраф в 20 тысяч рублей.

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