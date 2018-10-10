В Псковском кремле раздают бесплатный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-10T17:11:25+03:00

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В Псковский Кром провели бесплатную сеть Wi-Fi. Об этом сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-центре администрации региона. Теперь местные жители и гости города могут выходить в сеть в центре Пскова.

Беспроводной интернет провела компания «Мегафон» по инициативе городской администрации. Бесплатный Wi-Fi охватывает территорию Довмонтова города и Вечевую площадь. Но это еще не предел, сотрудники компании уже расширяют зону покрытия сети. Бесплатный Wi-Fi доступен круглосуточно.

Подключиться может любой желающий, нужно просто выбрать «megafon_free_wifi» на мобильном устройстве. Далее произойдет авторизация гаджета по номеру телефона. И можно смело выходить на просторы «глобальной паутины».

Данная услуга очень пригодится студентам, которые учатся неподалеку, гостям областного центра, да и всем, у кого закончился трафик интернета.