«Мисс Вселенная» из Пскова Оксана Федорова выберет лучшие новогодние открытки

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-10T18:11:51+03:00

Оксана Федорова выберет лучшие открытки детей, которые потом растиражируют в канун Нового года. Фото: информационный центр федерального «Музея Победы».

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Псковичка Оксана Федорова возглавила жюри конкурса «Нарисуй елку Победы». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в информационном центре федерального «Музея Победы», конкурс пройдет в рамках проекта «Маленькие герои большой войны».

Оксана возглавляет благотворительный фонд «Спешите делать добро». В его рамках был создан патриотический проект, в программу которого входит проведение детского конкурса рисунков. Организаторы мероприятия хотят привить детям чувство гордости за свое отечество. Рисуя новогоднюю елку Победы, подрастающее поколение погрузится в историю своей страны. Дети обратятся к старшему поколению, к архивам и другим историческим источникам, чтобы представить какие были новогодние елки в год Победы над фашистской Германией.

- Мы привыкли загадывать желания и искать под елкой подарки, а как это было во время войны, когда каждый мечтал только об одном - о Великой Победе?, - спросила Оксана.

Всероссийский конкурс проводится с 1 по 31 октября. Победителей объявят 18 ноября, в День рождения Деда Мороза.