Жителя Пскова оштрафовали на 15 тысяч рублей за хакерство

СЕГОДНЯ 19:02 2018-10-10T19:13:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании суда прекратили уголовное дело по отношению к мужчине, который создал хаккерскую программу. Как сообщил «Комсомольской правде - Псков» прокурор города, старший советник юстиции Александр Григорьев, пскович должен выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

В октябре 2017 года 47-летний местный житель написал компьютерную программу. Интересно то, что у мужчины нет профильного технического образования. Данная программа должна была проверять интернет-сайты на уязвимость. Но у нее обнаружились и другие функции. С помощью нее можно копировать данные с различных сайтов без ведома собственника. Именно так и вышло.

Обвиняемый скопировал информацию с сайта одного из высших образовательных учреждений без разрешения собственника. В скопированных файлах оказались персональные данные сотрудников института. Помимо этого, мужчина «слил» программу в интернет, не подумав о последствиях.

Обвиняемый полностью признал свою вину и лично попросил прощение у владельца сайта института.