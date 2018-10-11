Участницы конкурса красоты «Мисс Псков - 2018» позировали в цветном дыме

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-11T19:09:38+03:00

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Девушки, прошедшие отбор конкурса красоты «Мисс Псков - 2018», поучаствовали в новой фотосессии с пиротехникой. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» директор конкурса Николай Королёв, конкурсанток окутал цветной дым. Фотографировали же местных красавиц, одетых в свежие модели испанского бренда «Mango», на травянистом берегу реки Великой.

– Эта фотосессия ещё не последняя! Участниц ещё ждут и новые фотосъёмки и интересные мастер-классы! – сообщил Николай Королёв.

В 2018 году с Псковской области в этом этапе конкурса красоты «Мисс России - 2018» соревнуются 16 участниц. Свои силы в региональном турнире могли попробовать все незамужние девушки, кому от 16 до 25 лет. Сначала сентябрьский кастинг прошли 11 человек, но позже отбор преодолели ещё пять. Некоторым конкурсанткам разрешили побороться за титул, поскольку на начальном этапе они отсутствовали по уважительной причине: девушки были в других городах страны, участвовали в различных мероприятиях красоты.