В Новосокольническом районе женщине, напрасно платившей за ЖКХ, вернули деньги

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-12T11:54:44+03:00

С 2009 по 2015 год местная жительница платила по счетам, хотя не должна была. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Новосокольническом районе местной жительнице вернули деньги, которыми она безосновательно расплачивалась за содержание помещения и коммунальные услуги. После перерасчёта женщина получила в общей сумме около 36 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, нарушение произошло потому, что одна из управляющих организаций пренебрегла нормами жилищного закона.

– В 2009 – 2015 годах женщина исправно платила компании за содержание помещения и услуги жилищно-коммунального хозяйства, хотя не должна была этого делать, поскольку не являлась собственником, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что с нарушением удалось разобраться по инициативе прокурора Новосокольнического района. Районный прокурор потребовал от начальника управляющей компании разрешить проблему. О том, как организация пренебрегала правами жилищного законодательства, прокуратура муниципалитета узнала во время специальных проверочных мероприятий.