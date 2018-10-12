В Новосокольническом районе женщине, напрасно платившей за ЖКХ, вернули деньги
В Новосокольническом районе местной жительнице вернули деньги, которыми она безосновательно расплачивалась за содержание помещения и коммунальные услуги. После перерасчёта женщина получила в общей сумме около 36 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, нарушение произошло потому, что одна из управляющих организаций пренебрегла нормами жилищного закона.
– В 2009 – 2015 годах женщина исправно платила компании за содержание помещения и услуги жилищно-коммунального хозяйства, хотя не должна была этого делать, поскольку не являлась собственником, – сообщили в ведомстве.
Кроме того, в ведомстве отметили также, что с нарушением удалось разобраться по инициативе прокурора Новосокольнического района. Районный прокурор потребовал от начальника управляющей компании разрешить проблему. О том, как организация пренебрегала правами жилищного законодательства, прокуратура муниципалитета узнала во время специальных проверочных мероприятий.