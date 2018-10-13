2018-10-13T17:35:41+03:00
Общество

В районные суды Псковской области требуются федеральные судьи

Судей ищут в муниципальных судах Бежаницкого, Великолукского, Пушкиногорского и Струго-Красненского районов
Раиса Семёнова
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Приём документов на вакантные места федеральных судей - до 12 ноября 2018 года.Приём документов на вакантные места федеральных судей - до 12 ноября 2018 года.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В четыре районных суда Псковской области требуются федеральные судьи. Пустующих мест – шесть. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе квалификационной коллегии судей Псковской области, вакансии есть в муниципальных Бежаницком, Великолукском, Пушкиногорском и Струго-Красненском судах. Для Бежаницкого и Струго-Красненского – ищут двух судей, в других – по одному месту.

– Все кандидаты на вакантную должность могут подать необходимые документы, заявления в кабинет № 8 в здании управления судебного департамента Псковской области, – сообщили в ведомстве.

Эти документы и заявления должны соответствовать пункту 6 статьи 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» (№ 3131-I). Успеть передать абсолютно все документы соискатели должны до 12 ноября 2018 года. Помимо этого, в ведомстве уточнили также, что если некоторые соискатели заявят о себе позже – они ни при каких обстоятельствах учитываться не будет.

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