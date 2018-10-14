2018-10-14T16:25:16+03:00
Звезды

В Пскове состоялась презентация книги о художнике Евгении Климове

Организаторы мероприятия представили собравшимся несколько произведений художника
Раиса Семёнова
Поделиться:
Фото: сайт Псковского музея-заповедникаФото: сайт Псковского музея-заповедника
Изменить размер текста:

В Пскове в Приказных палатах прошла презентация книги «Евгений Климов. Художник-реалист русского зарубежья 1901 – 1990». Написал её Валерий Сергеев. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском музее-заповедники, организаторы мероприятия представили несколько произведений художника.

– Продемонстрированные на презентации картины – всего лишь малая часть всей нашей коллекции произведений Климова. Сотрудники музея хранят более тысячи работ художника, – сообщили в учреждении.

Помимо этого, в учреждении отметили также, что очень много таких работ автора удалось раздобыть уже после того, как Евгений Климов умер. В Псков коллекционные произведения попали из Америки. Это культурное наследие передал сын автора. По одной из работ художника, эскизу мозаичной иконы «Троица», в годы Великой Отечественной войны в Германии, в городе Метлах, сделали мозаику. Сейчас эта мозаика красуется прямо над входом в Псковский Кремль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Опочке отмечают 604-й день рождения города
В Пскове на два аварийных дома станет меньше
В 13 туре Олимп-первенства России Псков – 747 проиграл Велесу 3:0
В районные суды Псковской области требуются федеральные судьи
Центр спортивной подготовки Псковской области купит спортсменам луки
Читатели Комсомолки хотят, чтобы аэропорт Пскова назвали в честь княгини Ольги
Владимир Путин утвердил председателей для трёх судов Псковской области
Уроженец Пскова Алексей Шамутило прошёл в следующий этап «Открытого микрофона» на ТНТ
Псковские журналисты отмечены дипломами окружного этапа конкурса «СМИротворец»
В Пскове стартовал конкурс фотографий «Котябрь»
В Пскове рецидивисты вывезли на такси 700 килограммов металла с железной дороги
В общественной палате Псковской области откроется офис по приему заявок на название для аэропорта
В Красногородском районе суд решит судьбу воров, укравших 370 килограммов металлолома
В Пскове при столкновении двух машин пострадала женщина
В Красногородском районе будут судить алкоголика, пропившего велосипед несовершеннолетнего сына
В Пскове закроют автодвижение по улице Гражданской
В Великих луках поймали подозреваемую в нападении с ножом
В Новосокольническом районе женщине, напрасно платившей за ЖКХ, вернули деньги
Смелые папы могут зарегистрироваться на забег в рамках псковского фестиваля «Маленький чемпион»
В Пскове руководитель предприятия скрыл финансы, чтобы не платить налоги
В Порхове в пожаре погибла пенсионерка
В Красногородском районе из пожара спасли 8 детей
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков - 2018» позировали в цветном дыме
Приставы арестовали гостиницу в Пскове за долги владельца
В Пскове заместителем начальника управления городского хозяйства стал Антон Ляугминас
Мечтающих о новоселье псковичей приглашают в Тур по новостройкам улиц Балтийской и Завеличенской