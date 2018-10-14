В Пскове состоялась презентация книги о художнике Евгении Климове

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-14T16:25:16+03:00

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В Пскове в Приказных палатах прошла презентация книги «Евгений Климов. Художник-реалист русского зарубежья 1901 – 1990». Написал её Валерий Сергеев. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском музее-заповедники, организаторы мероприятия представили несколько произведений художника.

– Продемонстрированные на презентации картины – всего лишь малая часть всей нашей коллекции произведений Климова. Сотрудники музея хранят более тысячи работ художника, – сообщили в учреждении.

Помимо этого, в учреждении отметили также, что очень много таких работ автора удалось раздобыть уже после того, как Евгений Климов умер. В Псков коллекционные произведения попали из Америки. Это культурное наследие передал сын автора. По одной из работ художника, эскизу мозаичной иконы «Троица», в годы Великой Отечественной войны в Германии, в городе Метлах, сделали мозаику. Сейчас эта мозаика красуется прямо над входом в Псковский Кремль.