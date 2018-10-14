2018-10-14T21:39:04+03:00
Общество

В Пскове повысят квалификацию более 40 гитаристов

На занятиях соберутся музыканты из разных городов и районов Псковской области
Раиса Семёнова
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Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-КорсаковаФото: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова
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Для преподавателей гитары Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова проведёт курсы по повышению квалификации. Занятия пройдут 18 – 20 октября. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе учреждения, на занятия придут более 40 гитаристов.

– Музыканты прибудут как из Пскова, так и из других муниципалитетов региона. Например, из Великих Лук и из таких районов, как Островский, Невельский, Плюсский, Пыталовский и прочих, – сообщили в учреждении.

Кроме того, в учреждении добавили также, что преподавать на курсах будут специалисты игры на гитаре. В качестве преподавателей выступят призёры интернациональных соревнований, композитор и аранжировщик Александр Виницкий и выпускник Брюссельской Королевской Консерватории Анатолий Изотов. Перед занятиями же лекции проведёт преподаватель по классу гитары Псковского областного колледжа искусств Георгий Гребень. Все собравшиеся смогут увидеть и выступление по классу аккомпанемента.

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