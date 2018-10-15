2018-10-15T12:09:53+03:00
Происшествия

Убивший таксу житель Великих Лук получил 8 месяцев тюрьмы

Злоумышленник выкинул собаку с третьего этажа
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Молодой человек был пьян, когда скидывал с балкона животное.Молодой человек был пьян, когда скидывал с балкона животное.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Великих Луках суд признал виновным молодого человека за жестокое обращение с животным. Живодера наказали лишением свободы на 8 месяцев. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, привлечь нарушителя к ответственности удалось по инициативе сотрудников городской прокуратуры.

На пешеходной дорожке одной из улиц Великих Лук местные жители обнаружили мертвую таксу. Собравшиеся сочли, что животное умерло не своей смертью. В ходе следствия стало известно, что 25-летний местный житель, пребывавший в нетрезвом состоянии, демонстративно выбросил с балкона собаку. Эта такса по кличке «Рик» скончалась от полученных травм, поскольку упала с третьего этажа.

– Мужчину привлекли к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным, повлекшее увечья и смерть последнего из хулиганских побуждений, - сообщил в ведомстве.

Приговор вступит в законную силу после окончания времени для его обжалования.

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