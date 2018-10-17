Пскович ударил в живот инспектора ДПС за несправедливую, по его мнению, остановку

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-17T16:01:08+03:00

Пскович может оказаться в тюрьме за то, что ударил полицейского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокурор города Пскова утвердил обвинение по уголовному делу псковича, который совершил насилие в отношении сотрудника полиции при исполнении. Как сообщил «Комсомольской правде - Псков» прокурор города, главный советник юстиции Александр Григорьев, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как стало известно, происшествие произошло на улице Красноармейской у дома № 16. Сотрудники дорожно-транспортной службы остановили машину марки «БМВ». Для того чтобы проверить документы водителя и провести процедуру освидетельствования, мужчину попросили выйти из машины. Однако сидящий за рулем пскович отказал им в их требовании. После отказа один из представителей закона начал заполнять акт о произошедшем. Водителю не понравилось, что его, таким образом, привлекут к административной ответственности. Разгневанный мужчина ударил одного из сотрудников структуры ногой в живот.