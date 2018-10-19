2018-10-19T15:41:27+03:00
Происшествия

В Великих Луках укравшему мобильник рецидивисту дали около двух лет колонии

Злоумышленник стащил телефон, когда пришёл в гости
Раиса Семёнова
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Причинённый нарушителем ущерб - 12 тысяч рублей.Причинённый нарушителем ущерб - 12 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Великих Луках суд приговорил местного жителя, укравшего мобильный телефон, к году и 10 месяцам колонии строгого режима. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этого 34-летнего безработного и судимого великолучанина привлекли к уголовной ответственности по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

– Нарушителя судили по статье «Кража». Женщина, у которой украли мобильник, заметил пропажу и заявил в полицию. Сотрудники полиции же быстро нашли злоумышленника, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что само преступление случилось в августе 2018 года. Нарушитель украл мобильник в здании на улице Гражданской. Нарушитель пришёл в гости к 37-летней местной жительнице. Пока она была на кухне, из комнаты мужчина стащил гаджет вместе с чехлом и картой памяти, а немного погодя – продал «добычу». Всё украденное оценили в 12 тысяч рублей.

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