Трех жителей Ленинградской области обвинили в краже мототехники из магазина в Пскове
Три жителя Ленинградской области оказались на скамье подсудимых в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы, мужчины осуждены на кражу мототехники из магазина.
Дело было так. Три товарища приехали в Псков и решили обогатиться. Для этого составили план, распределили роли и подготовили грузовик. Но не для работы, а для похищения чужого имущества.
Вскрыли ворота, затем двери магазина, подогнали машину к самому входу, и загрузили в кузов всю технику, которая стояла в этот момент в зале. Общая стоимость составила более 1 млн рублей. Затем перевезли все в один из населенных пунктов на территории Псковской области и припрятали до момента, пока все утихнет и никто не будет искать пропавшее добро.
Однако и злоумышленников, и технику вскоре нашли.
Мужчинам предъявили обвинение по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ).
Суд вынес решение: один из ленинградцев проведет 3 года и 4 месяца в колонии строгого режима, второй – 2 года в исправительной колонии общего режима, третьему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.