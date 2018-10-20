Трех жителей Ленинградской области обвинили в краже мототехники из магазина в Пскове

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-20T15:03:37+03:00

Мужчины решили не мелочиться, и под покровом ночи подогнали к двери магазина грузовик

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Три жителя Ленинградской области оказались на скамье подсудимых в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы, мужчины осуждены на кражу мототехники из магазина.

Дело было так. Три товарища приехали в Псков и решили обогатиться. Для этого составили план, распределили роли и подготовили грузовик. Но не для работы, а для похищения чужого имущества.

Вскрыли ворота, затем двери магазина, подогнали машину к самому входу, и загрузили в кузов всю технику, которая стояла в этот момент в зале. Общая стоимость составила более 1 млн рублей. Затем перевезли все в один из населенных пунктов на территории Псковской области и припрятали до момента, пока все утихнет и никто не будет искать пропавшее добро.

Однако и злоумышленников, и технику вскоре нашли.

Мужчинам предъявили обвинение по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ).

Суд вынес решение: один из ленинградцев проведет 3 года и 4 месяца в колонии строгого режима, второй – 2 года в исправительной колонии общего режима, третьему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.