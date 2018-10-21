Определились финалистки «Мисс Псков – 2018»

21 Окт. 19:31 2018-10-21T20:48:56+03:00

Зрители, в свою очередь, тоже выбрали своих фавориток

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В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» завершился полуфинал конкурса красоты «Мисс Псков – 2018». Девушки пять раз дефилировали на глазах у нескольких сотнен зрителей, один раз - в купальнике. Стало известно, кто прошёл в заключительный этап соревнования. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», повезло абсолютно всем участницам полуфинала. Теперь эти 16 девушек поборются за титул 24 ноября.

– Решение далось членам жюри нелегко. Были споры, но проект никто не покидает, – объявил со сцены директор конкурса Николай Королёв.

Кроме того, приз зрительских симпатий, определённый зрительским голосованием титул «Мисс Акваполис», ушёл ученице 10 класса островской общеобразовательной школы № 1 Елизавете Черноок. Второе место в голосовании заняла медсестра клиники Маргарита Макаусова. На третьем – одиннадцатиклассница псковского многопрофильного правового лицея № 8, Мария Бедрикова. После вручения подарочных сертификатов, Николай Королёв объявил, что у конкурсанток впереди две фотосессии.

СПРАВКА «КП»

Конкурс красоты «Мисс Псков» – региональный этап «Мисс России». В «Мисс Псков - 2018» участвуют незамужние девушки от 16 до 25 лет.