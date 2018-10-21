2018-10-21T20:48:56+03:00
Конкурсы и тесты

Определились финалистки «Мисс Псков – 2018»

Зрители, в свою очередь, тоже выбрали своих фавориток
Раиса Семёнова
Поделиться:
Финал "Мисс Псков - 2018" состоится 24 ноября. Фото: Николай КоролёвФинал "Мисс Псков - 2018" состоится 24 ноября. Фото: Николай Королёв
Изменить размер текста:

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» завершился полуфинал конкурса красоты «Мисс Псков – 2018». Девушки пять раз дефилировали на глазах у нескольких сотнен зрителей, один раз - в купальнике. Стало известно, кто прошёл в заключительный этап соревнования. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», повезло абсолютно всем участницам полуфинала. Теперь эти 16 девушек поборются за титул 24 ноября.

– Решение далось членам жюри нелегко. Были споры, но проект никто не покидает, – объявил со сцены директор конкурса Николай Королёв.

Кроме того, приз зрительских симпатий, определённый зрительским голосованием титул «Мисс Акваполис», ушёл ученице 10 класса островской общеобразовательной школы № 1 Елизавете Черноок. Второе место в голосовании заняла медсестра клиники Маргарита Макаусова. На третьем – одиннадцатиклассница псковского многопрофильного правового лицея № 8, Мария Бедрикова. После вручения подарочных сертификатов, Николай Королёв объявил, что у конкурсанток впереди две фотосессии.

СПРАВКА «КП»

Конкурс красоты «Мисс Псков» – региональный этап «Мисс России». В «Мисс Псков - 2018» участвуют незамужние девушки от 16 до 25 лет.

Еще больше материалов по теме: «Конкурс красоты "Мисс Псков"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туман стал причиной задержки вылета самолета из Москвы в Псков
Псковские пожарные рекомендуют выкосить на оставляемых без присмотра дачах траву и обесточить здания
Пенсионерка разыскивает в Псковской области семью своего брата
В Пскове скончалась поэтесса Татьяна Гореликова
Из-за пристрастия к наркотикам молодой отец из Пскова отправится в колонию
Трех жителей Ленинградской области обвинили в краже мототехники из магазина в Пскове
В Себеже таможенники нашли за коробками сушеного чернослива контрабанду
Улица Толстого в Пскове закрыта для транспорта
В Пскове за фальсификацию доказательств наказан полицейский
В Пыталовском районе юношу обвиняют в краже с электронного счёта
В Пскове на Ольгинской набережной прошел осенний субботник
Житель Великих Лук задолжал 200 тысяч рублей алиментов
В Великих Луках укравшему мобильник рецидивисту дали около двух лет колонии