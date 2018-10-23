2018-10-23T11:58:54+03:00
Общество

В Пскове в деревне Череха планируется строительство спортивной площадки

На две тысячи жителей деревни нет ни одной спортплощадки
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Оборудованная площадка для занятия спортом появится в деревне Череха.Оборудованная площадка для занятия спортом появится в деревне Череха.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Череха планируют построить многофункциональную спортивную площадку. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области», на спортплощадке смогут заниматься люди разных возрастов.

Отсутствие оборудованной площадки для занятия спортом давно беспокоит местных жителей. В Черехе проживает около 2 тысяч граждан. Активная молодежь, дети, молодые мамы, спортсмены. Кроме того, военнослужащие часто выходят на пробежку по черехинским окрестностям.

По многочисленным заявкам от активистов, представители ведомств оценили ситуацию в Черехе и разработали два проекта. На реализацию одного из них требуется более 5 миллионов рублей.

- На эти средства, согласно проекту, можно построить многофункциональный комплекс с футбольным полем, площадку для воркаута, детской игровой зоной и наружным освещением, - сообщили в ведомстве.

Средства на строительство спортивного объекта будут выделены из областного и районного бюджета.

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