В Пскове в деревне Череха планируется строительство спортивной площадки

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-23T11:58:54+03:00

На две тысячи жителей деревни нет ни одной спортплощадки

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В Череха планируют построить многофункциональную спортивную площадку. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области», на спортплощадке смогут заниматься люди разных возрастов.

Отсутствие оборудованной площадки для занятия спортом давно беспокоит местных жителей. В Черехе проживает около 2 тысяч граждан. Активная молодежь, дети, молодые мамы, спортсмены. Кроме того, военнослужащие часто выходят на пробежку по черехинским окрестностям.

По многочисленным заявкам от активистов, представители ведомств оценили ситуацию в Черехе и разработали два проекта. На реализацию одного из них требуется более 5 миллионов рублей.

- На эти средства, согласно проекту, можно построить многофункциональный комплекс с футбольным полем, площадку для воркаута, детской игровой зоной и наружным освещением, - сообщили в ведомстве.

Средства на строительство спортивного объекта будут выделены из областного и районного бюджета.