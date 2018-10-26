В Пскове появится строительный гипермаркет площадью 13 тысяч квадратных метров

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-26T13:42:41+03:00

На гипермаркет хотят потратить 800 миллионов рублей. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Открытие гипермаркета позволит трудоустроить около двухсот человек

Изменить размер текста: A A

В Пскове 26 октября подписали трехстороннее соглашение по строительству гипермаркета «Леруа Мерлен» в областном центре. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, открытие строительного гипермаркета в перспективе создаст около двухсот рабочих мест для населения.

Согласно проекту, здание будет площадью 13 тысяч квадратных метров. На реализацию задуманного планируется инвестировать 800 миллионов рублей.

– В магазине будут представлены товары местных производителей стройматериалов. Кроме того, готовится строительство объектов социальной инфраструктуры, - сообщили в ведомстве.

На подписании документа о реализации строительства был глава региона Михаил Ведерников, представитель «Леруа Мерлен Восток» Алексей Сенектутов и генеральный директор «Европейских строительных технологий» Алексей Лукоянов.

СПРАВКА «КП»

«Леруа Мерлен» – международная компания-ритейлер, которая специализируется на продаже строительных и отделочных материалов, а также товаров для обустройства дома, дачи и сада.