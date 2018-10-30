2018-10-30T09:57:58+03:00
Общество

В ноябре в Псковской области температура опустится до -10 градусов

Возможны гололёд, обрыв проводов и падение деревьев
Раиса Семёнова
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Ветер может усилиться до 15 – 18 метров в секунду.Ветер может усилиться до 15 – 18 метров в секунду.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во второй половине ноября ночью температура будет опускаться до -8…-10 градусов. Как рассказали «Комсомольско правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в первой же половине месяцы самая низкая ночная температура – -2...-4 градуса, но чаше будет -2…+3 градусов.

– Днём же до середины ноября столбики термометров не опустятся ниже -1…+4 градусов, но в целом температура ожидается +2…+7 градусов, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что во второй половине месяца обычные ночные показатели термометров – 0…-5 градусов. Днём же в это время года чаще всего будет -1…+4, но стоит ожидать снижения и до -2…-4.

В самой же середине месяца сотрудники управления ожидают показателей, которые будут соответствовать нормальным. Сумма осадков за ноябрь же должна быть 100 – 140% от нормы. Они проявятся как дождь, мокрый снег и снег.

Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. Месячная сумма осадков ожидается 100-140 % от нормы. Осадки преимущественно в виде дождя, периодами в виде мокрого снега, снега. Это, возможно, будет сопровождаться гололёдом, обрывом проводов и падением деревьев.

Сотрудники ведомства уточняют, что ветер может усилиться до 15 – 18 метров в секунду.

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