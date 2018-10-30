2018-10-30T18:44:06+03:00
Происшествия

В Пскове задержали подозреваемого в изнасиловании ребёнка

Предположительно, мужчина надругался над девочкой, которая возвращалась из школы домой
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Сейчас подозреваемый задержан для выяснения обстоятельств.Сейчас подозреваемый задержан для выяснения обстоятельств.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Пскове следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в нарушении половой неприкосновенности ребенка младше 14 лет. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Псковской области, злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием девочки.

– Насильник увидел идущую из школы девочку. Когда потерпевшая зашла в подъезд своего дома, он вошел следом, – сообщили в ведомстве.

Воспользовавшись тем, что ребенок не может оказать ему сопротивление в силу своего возраста, злоумышленник совершил действия сексуального характера по отношению к школьнице.

Преступление произошло 25 октября, когда девочка возвращалась со школьных занятий домой. Сотрудники следственного комитета задержали предполагаемого преступника благодаря отцу школьницы, который активно принимал участие в розыске и оказывал всевозможную помощь в поимке насильника.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возможно, вскоре ему предъявят обвинение.

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