В Пскове задержали подозреваемого в изнасиловании ребёнка
В Пскове следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в нарушении половой неприкосновенности ребенка младше 14 лет. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Псковской области, злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием девочки.
– Насильник увидел идущую из школы девочку. Когда потерпевшая зашла в подъезд своего дома, он вошел следом, – сообщили в ведомстве.
Воспользовавшись тем, что ребенок не может оказать ему сопротивление в силу своего возраста, злоумышленник совершил действия сексуального характера по отношению к школьнице.
Преступление произошло 25 октября, когда девочка возвращалась со школьных занятий домой. Сотрудники следственного комитета задержали предполагаемого преступника благодаря отцу школьницы, который активно принимал участие в розыске и оказывал всевозможную помощь в поимке насильника.
В настоящее время подозреваемый задержан. Возможно, вскоре ему предъявят обвинение.