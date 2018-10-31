В Псковской области получили работу больше 3 тысяч инвалидов

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-31T11:00:02+03:00

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Госкомитет Псковской области по труду и занятости подвел итоги работы за девять месяцев 2018 года. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, сейчас на территории субъекта работают 3,3 тысячи инвалидов.

– В период с января по август текущего года в органы занятости обратилось около 500 человек с ограниченными возможностями, – сообщили в ведомстве.

Из этих людей болльше 100 теперь трудоустроены, 35 – прошли профессиональное обучение, 11 – пользуются услугами по самозанятости. А 94 человека получили психологическую поддержку.

Внутренняя политика и дальше продолжает работать в этом направлении. Таким образом, около 1,6 миллионов рублей планируется выделить на комплексную программу по обеспечению работой инвалидов. И более 1,2 миллионов рублей уже отвели на сопровождение людей с ограниченными возможностями до 44 лет.

Помимо финансовой господдержки выделяются квоты на рабочие места в различных организациях. Благодаря такой программе на работу устроились больше 1,2 тысяч людей с инвалидностью.