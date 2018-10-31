2018-10-31T16:34:07+03:00
Происшествия

В Великих Луках в краже техники и постельного белья подозревают квартиросъёмщиц

Из квартир пропали вещи на сумму 88 тысяч рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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На данный момент преступницы разыскиваются.На данный момент преступницы разыскиваются.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Великих Луках в двух квартирах произошли кражи. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, оба помещения сдавались квартиросъемщицам.

Из жилья в доме на площади Калинина вынесли часть бытовой техники. Преступники даже постельное белье забрали с собой.

– Из квартиры похитили телевизор, микроволновую печь, электрический чайник, роутер и постельное белье. Сумма причиненного ущерба составила 60 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

Аналогичное преступление произошло в доме на улице Ботвина в одной из квартир. Вследствие чего из жилья пропали холодильник, газовая плита и стиральная машина. Общая сумма ущерба оценивается в 28 тысяч рублей.

В этих квартирных кражах подозреваются бывшие квартиросъемщицы. Одна из злоумышленниц – 29-летняя жительница Струг Красных, другая – безработная 24-летняя великолучанка. Обе ранее судимые.

На данный момент преступницы разыскиваются.

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