Елена Тимашова стала начальником нового управления территориального развития

СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-01T13:11:49+03:00

Раньше она работала первым заместителем начальника управления внутренней политики администрации по региону

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Елена Тимашова возглавит новое управление местного самоуправления и территориального развития. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, новую должность ей предложил глава региона Михаил Ведерников.

Раньше Елена Тимашова работала первым заместителем начальника регионального управления внутренней политики администрации.

- Создание отдельного органа по работе с муниципальными образованиями связано с большим объемом работы, который возложен на местное самоуправление, - подчеркнул Михаил Ведерников.

Цель нового управления заключается в том, чтобы помогать муниципалитетам вести их документацию по всем нормам законодательства. А также чтобы все вопросы, касающиеся взаимодействия областной власти с муниципалитетами, проходили через «одно окно». Кроме того, важным направлением деятельности управления станет территориальное планирование и развитие области.

В ведомстве также отметили, что у Елены Тимашовой уже имеется большой опыт работы в органах исполнительной власти.