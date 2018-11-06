2018-11-06T12:14:37+03:00
Общество

В Пскове у нескольких пешеходных переходов будет дополнительное освещение

Начальная цена контракта – около 1,3 миллионов рублей
Раиса Семёнова
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Работы должны закончиться к началу декабря 2018 года.Работы должны закончиться к началу декабря 2018 года.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове установят дополнительное освещение сразу над несколькими пешеходными переходами. Аукцион на работы выиграла организация «Комсервис». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такая информация содержится в документах, размещённых на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта – около 1,3 миллиона рублей. Работы должны закончиться к началу декабря 2018 года. Планируется, что оборудованием дополнительного освещения оборудуют 18 мест города.

Светлее станет: на перекрёстке улиц Ипподромной и Александра Матросова; у дома № 7 на улице Ижорского батальона; на пересечении улиц Ижорского батальона и Алёхина; на круговом движении на улице Кузбасской дивизии; на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской; около дома № 8 по улице Инженерной; у здания № 5 на улице Звёздной; у дома № 56 по улице Вокзальной; около домов № 34, № 66, № 75, № 86 на улице Николая Васильева; у перекрёстка Октябрьского проспекта и улицы Гоголя; у домов № 23, № 54-в, № 54-б, № 56 и № 60 на улице Советской Армии.

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