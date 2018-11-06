2018-11-06T11:49:46+03:00
Происшествия

В Великих Луках раскрыли две кражи мобильных телефонов

Один гаджет пропадал со столика в кафе, другой – из квартиры
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Суммарный ущерб с двух преступлений - 12 тысяч рублей.Суммарный ущерб с двух преступлений - 12 тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Великолукский уголовный розыск раскрыл две кражи мобильных телефонов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе великолукского ГО МВД России, суммарный ущерб с двух преступлений составил 12 тысяч рублей.

Первая кража произошла в кафе на проспекте Гагарина. У 42-летнего посетителя заведения пропал мобильный телефон. Нанесённый ущерб – пять тысяч рублей. По версии силовиков, телефон украла 40-летняя местная жительница, у которой его и нашли.

Второй случай произошел также на проспекте Гагарина. Из коммунальной квартиры похитили телефон, который лежал на журнальном столике. Как стало известно, злоумышленник проник в чужое жилье и украл у хозяев это мобильное устройство. Ущерб составил семь тысяч рублей. Предположительного преступника задержали. Им оказался 31-летний неработающий великолучанин, которого раньше уже судили за нарушение закона.

Получается, подозреваемые задержаны, а телефоны – изъяты. На данный момент проводятся проверки.

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