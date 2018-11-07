В Печорском районе матери-повару выдали служебное жилье

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-07T10:58:36+03:00

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В прокуратуру Печорского района поступила жалоба от местной жительницы. По этому обращению силовики проверили администрацию муниципалитета на соблюдение жилищного законодательства. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, органы местного самоуправления отказали женщине в служебной квартире.

– Местное самоуправление не предоставило гражданке жилье, тем самым сотрудники нарушили требования законодательства, – сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, у этой женщины на попечении собственный ребёнок. Она работает поваром в одном из учебных заведений района. Поэтому по закону ей и ребенку полагается жилое помещение. За этим женщина и обратилась в органы местного самоуправления.

Районный прокурор обязал администрацию муниципалитета устранить нарушение закона и выделить женщине служебную квартиру.

Таким образом, мама с ребенком получила жилье, и теперь они живут в благоустроенной квартире.