В Псковской области полностью подготовили к осенне-зимнему периоду объекты ЖКХ

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-07T15:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

По техническим показателям все объекты ЖКХ Псковской области полностью готовы к осенне-зимнему сезону. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сообщили на селекторной конференции, которую посвятили окончанию подготовки предприятия ЖКХ и энергетики. Чтобы добиться такого высокого результата, потратили больше 333 миллионов рублей.

– Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко обсудил этот вопрос с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве уточнили также, к осенне-зимнему сезону отремонтировали и улучшили 36 котельных. Было необходимо заменить 18 котлов, а починить – 169. Кроме того, в администрации уточнили, что сейчас запас дров в Псковской области соответствует показателю – 117%, мазута же – 92%, а угля – 79%. На 36 котельных проведена реконструкция и модернизация, заменено 18 и отремонтировано 169 котлов. Кроме того, проведены работы по ремонту и замене тепловых, водопроводных сетей и сетей канализации.