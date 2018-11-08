В Невельском районе пограничники не дали незаконно ввезти 800 килограммов мяса
В Невельском районе недалеко от деревни Дубокрай пограничники задержали микроавтобус. В нем хотели незаконно перевезти через госграницу крупную партию мясных изделий. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, товар везли из соседнего государства в Северную столицу.
Там мясную продукцию хотели продать, при этом водитель намеренно объехал пограничный пункт пропуска. Транспорт задержали в лесу на проселочной дороге.
- При осмотре салона сотрудники обнаружили около 800 килограммов белорусского мяса. По предварительным данным, вся продукция стоит около 150 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.
Водителем транспорта оказался 30-летний мужчина, который не смог представить силовикам необходимые документы на товар. Кроме того, в салоне микроавтобуса нет холодильника, поэтому неизвестно, сколько времени мясо находилось в тепле.
Пограничники изъяли микроавтобус и все товары для проверки.