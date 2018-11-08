2018-11-08T09:59:35+03:00
Общество

В Невельском районе пограничники не дали незаконно ввезти 800 килограммов мяса

Неизвестно сколько времени продукция находилась при плюсовой температуре без холодильника
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Гражданин Белоруссии решил незаконно провезти мясо на продажу в Санкт-Петербург, но попался невельским пограничникам.Гражданин Белоруссии решил незаконно провезти мясо на продажу в Санкт-Петербург, но попался невельским пограничникам.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
Изменить размер текста:

В Невельском районе недалеко от деревни Дубокрай пограничники задержали микроавтобус. В нем хотели незаконно перевезти через госграницу крупную партию мясных изделий. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, товар везли из соседнего государства в Северную столицу.

Там мясную продукцию хотели продать, при этом водитель намеренно объехал пограничный пункт пропуска. Транспорт задержали в лесу на проселочной дороге.

- При осмотре салона сотрудники обнаружили около 800 килограммов белорусского мяса. По предварительным данным, вся продукция стоит около 150 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Водителем транспорта оказался 30-летний мужчина, который не смог представить силовикам необходимые документы на товар. Кроме того, в салоне микроавтобуса нет холодильника, поэтому неизвестно, сколько времени мясо находилось в тепле.

Пограничники изъяли микроавтобус и все товары для проверки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове стадион «Машиностроитель» сделают почти за 747 миллионов рублей
Музей-заповедник «Михайловское» открыл выставку на «Русских сезонах» в Италии
Прием заявок на участие в забегах на псковском семейном празднике «Маленнький чемпион» завершен
Долг неплательщиков Псковской области превысил 3 миллиарда рублей
Русский театр Эстонии едет в Псков с пьесой «Горе от ума»
В Псковской области полностью подготовили к осенне-зимнему периоду объекты ЖКХ
Следственное управление Псковской области возглавит Пётр Крупеня
В Великих Луках задержали подозреваемых в краже телевизора и манекена
Александр Гуцан стал полномочным представителем президента России на Северо-Западе
До конца голосования «Народный участковый» осталось 3 дня
Псковские студенты отправятся в Москву в рамках проекта «Столица моего отечества»
В Пскове прошёл митинг в честь 101-летия Октябрьской революции
В Пскове на Звёздной появится детсад на 270 мест
В Печорском районе матери-повару выдали служебное жилье