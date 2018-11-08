В Невельском районе пограничники не дали незаконно ввезти 800 килограммов мяса

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-08T09:59:35+03:00

Гражданин Белоруссии решил незаконно провезти мясо на продажу в Санкт-Петербург, но попался невельским пограничникам. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Неизвестно сколько времени продукция находилась при плюсовой температуре без холодильника

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В Невельском районе недалеко от деревни Дубокрай пограничники задержали микроавтобус. В нем хотели незаконно перевезти через госграницу крупную партию мясных изделий. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, товар везли из соседнего государства в Северную столицу.

Там мясную продукцию хотели продать, при этом водитель намеренно объехал пограничный пункт пропуска. Транспорт задержали в лесу на проселочной дороге.

- При осмотре салона сотрудники обнаружили около 800 килограммов белорусского мяса. По предварительным данным, вся продукция стоит около 150 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Водителем транспорта оказался 30-летний мужчина, который не смог представить силовикам необходимые документы на товар. Кроме того, в салоне микроавтобуса нет холодильника, поэтому неизвестно, сколько времени мясо находилось в тепле.

Пограничники изъяли микроавтобус и все товары для проверки.