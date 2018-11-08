2018-11-08T15:01:34+03:00
Происшествия

В Пскове на Леона Поземского иномарка сбила 24-летнюю девушку

Пострадавшая – в больнице, водителя – проверяют
Раиса Семёнова
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Сотрудники управления устанавливают, в каком состоянии пребывал мужчина, и определят, на какой именно сигнал светофора передвигался автомобиль.Сотрудники управления устанавливают, в каком состоянии пребывал мужчина, и определят, на какой именно сигнал светофора передвигался автомобиль.Фото: Сергей ГАПОН
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В Пскове на улице Леона Поземского, рядом с домом № 92, легковая иномарка сбила девушку. Пострадавшей – 24 года. Автомобилем же управлял 32-летний мужчина. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» инспектор по пропаганде псковского ГИБДД Юлия Фёдорова, сотрудники скорой медицинской помощи уже отвезли пострадавшую в больницу.

– По предварительным данным, девушка перебегала дорогу на регулируемом перекрёстке, однако, на этом пересечении дорог не предусмотрена пешеходная секция, – отметила Юлия Фёдорова.

Инспектор уточнила также, что само дорожно-транспортное происшествие случилось 8 ноября, приблизительно в 13.18. Сейчас в отношении водителя иномарки проводится проверка, с помощью которой можно будет узнать все обстоятельства аварии. Сотрудники управления устанавливают, в каком состоянии пребывал мужчина. Кроме того, они определят, на какой именно сигнал светофора передвигался автомобиль.

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