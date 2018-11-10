В 2019 году завершат ремонт школьной крыши в Пушкинских Горах

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-10T11:18:38+03:00

В Пушкинских Горах завершат ремонт школьной крыши - в 2019 году обещают выделить на это деньги из областного бюджета. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Начинали его в 2010 году, но выполнили не все

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В 2019 году в здании средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина, которая находится в Пушкинских Горах, отремонтируют кровлю. Точнее, завершат ранее начатый ремонт. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Решение принято губернатором. Михаил Ведерников накануне побывал в здании образовательного учреждения. Снаружи – красивейшая новенькая крыша красного цвета. А внутри – протечки. Оказалось, что ремонт кровли был начат в 2010 году, выполнялся в несколько этапов, однако он не был завершен. Требовалось еще порядка 14 млн рублей.

Глава региона поручил направить в школу специальную комиссию. Эксперты оценят масштаб предстоящих работ и сумму затрат. Она будет включена в проект бюджета Псковской области на 2019 год.

СПРАВКА «КП»

В Пушкиногорской школе обучаются 670 детей. Вечерами в здании проходят спортивные тренировки для взрослых.