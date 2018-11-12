В Пскове у Вечного огня установили стелу в память о подводнике Иване Перове

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-12T15:49:38+03:00

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В областном центре у Вечного огня на Аллее Героев Советского Союза состоялось торжественное открытие 19-й стелы. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения ВПП «Единая Россия», мемориал установили в честь псковича Ивана Перова, мичмана подводной лодки «Л-4» Черноморского флота.

– Почетное право открыть памятный знак предоставили племяннику героя, Виктору Перову. Именно Виктор в начале этого года просил увековечить память его дяди, которому была присвоена высшая степень отличия за подвиги в Великой Отечественной войне, – сообщили в ведомстве.

После торжественного открытия памятный мемориал осветил настоятель воинского храма Александра Невского, протоиерей Олег Тэор. Почтить память героя также пришли ветераны, представители власти и неравнодушные граждане.

СПРАВКА «КП»

Иван Перов с 1941 года служил боцманом-сигнальщиком на подводной лодке «Л-4». Пскович вместе с экипажем подлодки участвовал в битве за Севастополь и в освобождении Крыма. Иван Перов во время боевых действий на Черном море был в 25 боях, в результате которых было уничтожено 7 вражеских судов.