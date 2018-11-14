В Пскове планируют создать реестр добросовестных поставщиков образовательных услуг
В Пскове обсуждается вопрос о создании реестра предпринимателей, которые добросовестно оказывают дополнительные образовательные услуги. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом сообщила заместитель главы города Елена Полонская.
Она пояснила, что сегодня существует несколько подобных списков добросовестных организаций, которые занимаются строительством, ремонтом, поставкой услуг для социальных учреждений. Подобное необходимо и для образовательных учреждений.
– Первыми с предпринимателями знакомятся руководители образовательных учреждений. Они оценивают контент, насколько это отвечает возрастным особенностям детей, – пояснила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко и добавила, что впоследствии документы передаются в администрацию, городскую думу. – Деятельность ведется серьезная, потому что все мы понимаем, что во главу угла ставится безопасность наших детей.
В Пскове двум предпринимателям отказали в осуществлении деятельности – предполагалось продавать кислородные коктейли. Но экспертиза показала, что они далеки от тех напитков, которые дают в санаториях и лечебных учреждениях.
По словам Елены Полонской, список добросовестных поставщиков дополнительных образовательных услуг должны совместно выработать гордума и администрация города.