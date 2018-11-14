2018-11-14T12:12:40+03:00
Общество

В Пскове планируют создать реестр добросовестных поставщиков образовательных услуг

Они смогут беспрепятственно арендовать площади садиков и школ, осуществлять работу в них
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Сегодня существует несколько подобных списков добросовестных организаций, которые занимаются строительством, ремонтом, поставкой услуг для социальных учреждений.Сегодня существует несколько подобных списков добросовестных организаций, которые занимаются строительством, ремонтом, поставкой услуг для социальных учреждений.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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В Пскове обсуждается вопрос о создании реестра предпринимателей, которые добросовестно оказывают дополнительные образовательные услуги. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом сообщила заместитель главы города Елена Полонская.

Она пояснила, что сегодня существует несколько подобных списков добросовестных организаций, которые занимаются строительством, ремонтом, поставкой услуг для социальных учреждений. Подобное необходимо и для образовательных учреждений.

– Первыми с предпринимателями знакомятся руководители образовательных учреждений. Они оценивают контент, насколько это отвечает возрастным особенностям детей, – пояснила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко и добавила, что впоследствии документы передаются в администрацию, городскую думу. – Деятельность ведется серьезная, потому что все мы понимаем, что во главу угла ставится безопасность наших детей.

В Пскове двум предпринимателям отказали в осуществлении деятельности – предполагалось продавать кислородные коктейли. Но экспертиза показала, что они далеки от тех напитков, которые дают в санаториях и лечебных учреждениях.

По словам Елены Полонской, список добросовестных поставщиков дополнительных образовательных услуг должны совместно выработать гордума и администрация города.

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