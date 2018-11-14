2018-11-14T13:15:24+03:00
Общество

Ансамбль из Пскова выиграл в Санкт-Петербурге кубок СЗФО по народным танцам

Наивысшую оценку танцоры получили за профессионализм и высокую сценическую культуру
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Тридцать танцоров образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Бусинки» получили три диплома в номинациях «Народный танец» и «Детская возрастная категория». Фото: Детская школа искусств города ПсковаТридцать танцоров образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Бусинки» получили три диплома в номинациях «Народный танец» и «Детская возрастная категория». Фото: Детская школа искусств города Пскова
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Псковский хореографический ансамбль «Бусинки» и его старшая танцевальная группа «Скобарочка» выиграли кубок Северо-Западного федерального округа по народным танцам. Соревнование состоялось в Санкт-Петербурге. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Детской школе искусств города Пскова, ребята покорили сердца жюри своим профессионализмом и высокой сценической культурой.

– Все танцы поставлены под началом художественного руководителя ансамбля Натальи Андреевой, балетмейстера-хореографа Антонины Зенковой и балетмейстера-постановщика Софьи Тарасовой, – сообщили в пресс-службе школы искусств.

Тридцать танцоров образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Бусинки» получили три диплома в номинациях «Народный танец» и «Детская возрастная категория». Ребята выступали с девятью танцевальными композициями и завоевали расположение жюри.

Всероссийский конкурс проводился 10 ноября в рамках детско-юношеского чемпионата России по народным танцам.

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